Atlético terá reunião com Luís Castro para apresentar projeto

Com negociações em andamento com Cuca, o Atlético também planeja uma reunião com o técnico Luís Castro nos próximos dias. O diretor de futebol do clube, Victor Bagy, vai apresentar um projeto ao treinador português.

A expectativa é que a conversa seja semelhante a mesma realizada com Gabriel Milito, na qual o clube detalhou o projeto e explicou como o técnico seria integrado ao planejamento.

No entanto, o Galo terá que lidar com a atual postura de Luís Castro. O treinador afirmou que, no momento, prefere não assumir nenhum trabalho, já que ainda recebe cerca de R$ 2 milhões por mês do Al-Nassr, do Qatar.

“Aquilo que posso dizer é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem. Confirmo que recebi abordagens de clubes brasileiros, que tenho conversado com alguns e tenho expressado esta minha mesma intenção”, declarou Castro.

Por outro lado, ele deixou em aberto a possibilidade de mudar de ideia, caso receba uma proposta especialmente atraente.

“Se me sentir muito atraído por um projeto, não quer dizer que não o aceite. Mas só um projeto que me cative por completo – e não tem nada a ver com dinheiro – é que me fará desviar do meu objetivo”, concluiu.

Além de Luís Castro, o nome de Cuca permanece em alta nos bastidores do Atlético. A torcida e a diretoria avaliam bem o treinador, considerando sua capacidade de montar bons elencos. Assim, ele conta com um diferencial importante neste momento.