Desde que pendurou as chuteiras, Zlatan Ibrahimovic segue como conselheiro do Milan, porém não esboçou interesse em outras áreas do futebol. Afinal, o craque sueco explicou que não pretende ser treinador em virtude da rotina cansativa da profissão.

“Se eu continuo não me vendo como treinador? Atualmente, sim. Eu não quero ser um técnico porque é muito trabalho para mim. Você tem que cobrir tantas áreas, encontrar ideias e soluções, preparar e acompanhar os jogos, treinar. Você trabalha dia e noite. Um ano como treinador parece dez anos para mim. Então não me atrai”, disse, em entrevista à revista estadunidense Sports Illustrated.

“Muitos treinadores têm uma filosofia e um estilo de jogo, e então o jogador individual se torna insignificante, porque todos são forçados a adotar uma tática ou um sistema como uma parte única. Claro, a filosofia de um treinador é importante e é usada para gerenciar o time. Mas eu acho que o jogador individual é a coisa mais importante no time. Porque ele entra em campo e faz a diferença. E, em geral, eu não acho que o futebol se torna chato. Em vez disso, eu sinto que ele continua a crescer. Você só tem que ser inteligente e não se fechar para novos desenvolvimentos”, acrescentou o ex-jogador.

Além do trabalho executivo na equipe italiana, ele é co-proprietário do Hammarby, um time de futebol sueco, e também gerencia complexos de padel e padbol na Suécia e na Itália. O papel de conselheiro veio de um convite da RedBird Capital Partners, principal dona do Milan.

Carreira de sucesso

Cabe recordar que Ibra encerrou a carreira em 2023, aos 41 anos, com 573 gols em mais de 988 jogos. Ao todo, esteve em nove clubes, como Barcelona, Manchester United, PSG, Juventus, Inter, entre outros. Assim, foram 31 títulos, no total, e o prêmio Puskás em 2013, após golaço de bicicleta fora da área.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.