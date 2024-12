Santos busca ‘medalhão’ para montar time competitivo em 2025

O Santos se prepara para fazer uma janela de transferência agressiva, visando a temporada de 2025. De volta à Série A, o Peixe quer passar a imagem que vai brigar pro todas as frentes na temporada. Para isso, a diretoria entende que um medalhão pode ser a fonte para o Alvinegro Praiano construir uma equipe competitiva. Os nomes da vez são de Gabigol e Dudu.

Cada um deles recebeu uma proposta milionária do clube da Vila Belmiro com salários ultrapassando os R$ 2 milhões mensais e valores de luva (premiação pela assinatura de contrato) de mais de R$ 20 milhões. Além disso, os dois estão de saída de seus respectivos clubes e as negociações aconteceriam de forma mais fácil.

O investimento, apesar de alto, é visto com grande potencial. Afinal, gastar mais para ter um time competitivo, significa mais exposição midiática e possibilidades de levantar títulos. Em 2025, o Santos vai disputar o Paulistão, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Além disso, trazer nomes de peso para o elenco pode atrair outros atletas, que também desejariam atuar pelo Peixe.

Apesar de polêmicos, Gabigol e Dudu são respeitados pelos adversários, possuem bons números nas últimas temporadas. Assim, também aparecem como potenciais geradores de receita. Apesar da dupla passar por um momento de transição na carreira, eles ainda atraem a atenção do público e também das outras equipes.

Contudo, as negociações pelos dois jogadores estão sendo consideradas difíceis. Afinal, a dupla também negocia com o Cruzeiro, que está na frente nas negociações. A tendência é que Gabigol e Dudu atuem em Minas Gerais, mas o Santos ainda tenta atravessar as conversas.

