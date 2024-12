Pachuca se aproxima da contratação de John Kennedy, do Fluminense

Adversário do Botafogo na Copa Intercontinental, o Pachuca, do México, tem interesse na contratação de um atacante de outro clube carioca. Trata-se de John Kennedy, do Fluminense, que se destacou na conquista da Libertadores em 2023, porém perdeu espaço nesta temporada. A informação sobre o avanço na negociação é do jornalista argentino Uriel Iugt

Dessa forma, o clube mexicano negocia o empréstimo do jogador, com opção de compra no valor em torno de R$ 40 milhões. No momento, portanto, há o otimismo de ambas as partes de que a negociação seja concluída até o fim do ano. O atleta, de 22 anos, também deseja atuar fora do país.

O Tricolor preferiu esperar o fim do Campeonato Brasileiro para definir em que divisão estaria para iniciar o planejamento e conversar com os mexicanos. O time entrará em campo diante do Alvinegro nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974.

Além disso, outros clubes do exterior, da Espanha e da Rússia, também procuraram informações sobre o jogador, mas as conversas não avançaram. Os clubes devem aguardar a participação do Pachuca na Copa Intercontinental para ter uma reunião e selar o negócio.

Sem espaço na temporada após gol do título

Ao longo da temporada, o atleta perdeu espaço para Kauã Elias, que vem sendo titular, sobretudo quando Germán Cano se lesionou. Um cenário totalmente diferente de 2023, quando se consolidou no sistema ofensivo e virou amuleto da conquista inédita. Outro detalhe é que João Neto retornou ao clube depois do empréstimo junto ao CRB e agradou nos treinamentos.

Cabe salientar que John Kennedy tem contrato até 2026, porém acumula problemas extracampo e não estufa a rede desde maio. Na temporada passada, antes de brilhar na Libertadores, o atacante atuou com a camisa da Ferroviária, de Araraquara (SP), também por empréstimo.