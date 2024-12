Brasileiro relembra confronto contra Ozil e Arda Guller pela Liga Europa

Atualmente no Esenler Erokspor (TUR), o volante brasileiro Jair Tavares falou sobre sua experiência prévia no país, em confronto válido pela fase classificatória da Liga Europa em agosto de 2021. Na época, o atleta ainda atuava pelo HJK, da Finlândia, e enfrentou um Fenerbahce que contava com Mesut Ozil e Arda Güler, hoje no Real Madrid.

“Foi uma experiência única. Infelizmente não conseguimos superá-los em ambos os confrontos após termos avançado de fase. Viemos da classificatória da Liga dos Campeões. Mas era um time muito bom. Também contava com o Luiz Gustavo, ex-volante da Seleção Brasileira e o Enner Valencia, que hoje está no Internacional e fez a diferença no segundo jogo”, disse.

“Quanto aos dois europeus, jogar com eles foi singular. O Ozil tem uma visão de jogo incrível e sempre conseguia se posicionar bem e deixar os companheiros na cara do gol. O Guller ainda era mais novo ainda mas já mostrava muita habilidade. Ver onde ele chegou hoje e ter essa noção da evolução dele é gratificante também. Tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade de jogar contra craques desse tamanho”, acrescentou.

Carreira do brasileiro

Formado nas categorias de base do Ituano, Jair Tavares foi muito cedo para Europa. Mais especificamente, na Finlândia, onde fez uma espécie de “escada” no país passando por três clubes. Por lá, ganhou dois títulos da Liga, pelo HJK, e um da Copa, pelo Ilves Tampere. Depois se transferiu para o futebol romeno pelo FC Petrolul Ploiesti. Na última temporada, inclusive, foi o atleta com mais partidas e o líder de participações diretas em gols, com sete gols e sete assistências.

Nesta temporada, o brasileiro faz sua primeira participação no futebol turco. O jogador tem nove partidas e um gol marcado. Por fim, ao todo, Jair acumula 218 jogos na carreira (sendo 210 na Europa), além de 29 gols e 11 assistências.

