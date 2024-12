Artur Jorge: ‘Momento justo para competir ao mais alto nível’

O Mundial de Clubes, ou Intercontinental, é a nova ambição do Botafogo em 2024, no Qatar. É neste contexto que o técnico do Glorioso, Artur Jorge, demonstrou quais são os objetivos do time alvinegro na última competição de 2024. Campeão brasileiro e da Libertadores, o Mais Tradicional quer mais e não chegou ao Oriente Médio para fazer turismo.

“Nós próprios já conversamos em termos de grupo. Temos esse grande objetivo do Intercontinental, justamente pelo que foi o desempenho do Botafogo na temporada. É um momento justo para competir ao mais alto nível. Concretamente, para o que é nossas ambições, tem a ver com o pouco tempo entre a final do nosso campeonato e essa competição”, afirmou o comandante bracarense.

O Botafogo enfrenta o Pachuca (MEX), nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), em Doha, logo após conquistar o Brasileirão, no domingo (8), com o triunfo sobre o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Não houve muito tempo para festejar, cenário que o próprio Glorioso construiu para estar sempre competindo.

“É extremamente difícil terminar campeonato no domingo à noite, vencê-lo, ter pouco ou nada de tempo para festejar com os torcedores, fazer viagem de 24 horas com fuso horário, além de ter um dia para se adaptar à diferença e ao contexto”, sublinhou Artur Jorge.

Para o treinador, o Botafogo está preparado para nova maratona imposta pelo calendário.

“Estamos conscientes do contexto, do adversário bastante forte, mas não deixa de ser uma grande determinação competir a esse nível e fazer o nosso melhor. Estamos entusiasmados, confiantes e preparados para dar resposta para conseguir o resultado mais importante para nós, que é vencer. O cansaço não pode superar nossa ambição”, frisou o treinador minhoto.

