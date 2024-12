Flamengo tem interesse em JP Sampaio, diretor da base do Palmeiras

Eleito presidente do Flamengo, na última segunda-feira, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem interesse na contratação do diretor das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. A intenção da nova diretoria rubro-negra é que o dirigente exerça a função de coordenador técnico da equipe profissional. A informação inicial é do “Uol”.

Bap e sua cúpula ainda não fizeram proposta, porém sabem que contratar o profissional será difícil. A tendência, aliás, é que JP Sampaio decline no interesse carioca e permaneça no Palmeiras. Muito prestigiado internamente, o profissional tem respaldo e confiança da diretoria e comissão técnica de Abel Ferreira.

Perto de completar 10 anos no Palmeiras, João Paulo Sampaio já acumula mais de 200 títulos na base do clube, incluindo todas as categorias, do sub-11 ao sub-20.

JP Sampaio atuaria ao lado de José Boto, que está apalavrado com Bap. O experiente profissional trabalhou por 10 anos no Benfica, de Portugal. Aliás, nesse período, esteve ao lado de Jorge Jesus por seis anos. Além disso, trabalhou em outros clubes europeus, como Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

