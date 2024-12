Gabigol viaja para o Japão após deixar o Flamengo; saiba motivo

“Quero ver com eles da gente relançar alguns modelos antigos. Ontem me mostraram aquele Mizuno arco-íris”, revelou Gabi, em referência a um modelo de sucesso no Brasil nos anos 1990.

Futuro de Gabigol após deixar o Flamengo

De férias, Gabigol ainda não definiu o seu próximo clube. Especulado no Cruzeiro e no Santos, ele negou que já tenha contrato assinado com alguma equipe, mas definiu o perfil que busca em seu novo desafio.

“Eu não tenho nada assinado com ninguém. Não tenho nada certo. Depois de hoje, minha última agenda, amanhã vou começar a pensar nisso, estudar o que vou fazer, se vou para fora ou se fico no Brasil. Mas quero ir para algum lugar onde possa ser campeão”, declarou o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.