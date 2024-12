Romário confirma presença em despedida de Adriano Imperador

Romário é o mais novo nome confirmado para a despedida oficial de Adriano dos gramados, “A Última Batalha do Imperador”, no próximo domingo, às 17h, no Maracanã. Um time recheado de grandes atacantes que vestiram a camisa do Flamengo. Zico, que será o treinador da equipe rubro-negra neste evento especial.

“Um treinador com uma equipe dessa, com tantos artilheiros natos, que fizeram sucesso em suas carreiras, joga as camisas para o alto e seja o que Deus quiser! Na hora a gente vê o que faz. A única certeza é que teremos muitos gols, porque é muita qualidade reunida”, disse Zico, que está em Roma, na Itália.

Romário, portanto, junta-se a Adriano Imperador, Vagner Love, Aloísio Chulapa, Edílson Capetinha e Emerson Sheik no grupo de atacantes que representará o time do Flamengo na despedida. Por sua vez, Ronaldo Fenômeno, que também confirmou presença, vai estar na outra equipe, do lado dos amigos de Adriano da sua época de Inter de Milão. O anfitrião, inclusive, está em contagem regressiva.

“Esse jogo parece um sonho pra mim. Além de reencontrar meus companheiros de campo, e não serão poucos, ainda receberei ídolos da minha infância, referências da minha vida, como o Romário, mais um nome confirmado. Estou até ficando nervoso e ansioso (risos), mas muito feliz por tanto carinho. Espero o Maraca cheio e que as pessoas possam se divertir”, disse Adriano.

Os ingressos para o jogo já estão disponíveis a partir de R$ 75 (R$ 37,50 meia), nos setores Norte e Sul.

Adriano Imperador é ídolo dos dois times

Adriano Imperador surgiu no Flamengo e atuou na base rubro-negra entre 1990 e 1999. Depois, no profissional em duas passagens: em 2000 e 2009. Ao todo, foram 94 partidas e 46 gols no profissional do clube Rubro-Negro. Além disso, conquistou o bicampeonato carioca, Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro.

Entre 2001 e 2009, Adriano, afinal, defendeu a Inter de Milão. Por lá, fez 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou sete títulos: quatro campeonatos italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Além disso, ainda ganhou o apelido de Imperador, que virou seu “sobrenome”.

