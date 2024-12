Guardiola descarta comandar outro clube após o Manchester City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, fez uma declaração surpreendente sobre seu futuro. O treinador catalão afirmou, nesta terça-feira (10), que não pretende comandar outro clube após deixar o time inglês. Ele renovou seu contrato até junho de 2026, com opção de extensão por mais um ano. Caso cumpra o novo vínculo até o fim, Guardiola completará uma década no comando do City.

“Não vou treinar outro time. Não estou falando sobre o futuro a longo prazo, mas o que não vou fazer é deixar o Manchester City, ir para outro país e fazer o mesmo que faço agora”, disse Guardiola em coletiva antes do jogo contra a Juventus, pela fase de liga da Champions.

Além disso, Guardiola explicou que não tem mais energia para recomeçar em outro clube.

“A ideia de começar em outro lugar, com todo o processo de adaptação e treinamento… Não, não, não! Talvez uma seleção nacional, mas isso é diferente”, destacou Guardiola em entrevista ao podcast ‘Desmontadito’, com o chef Dani García.

Guardiola, que está em sua oitava temporada no clube, já conquistou diversos títulos no comando do City, incluindo seis Premier League, uma Champions, uma Supercopa da Uefa, um Mundial de Clubes, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e três Supercopas da Inglaterra. Apesar de todos esses feitos, ele revelou que o início da temporada atual não tem sido fácil e que já cogitou reduzir o ritmo de trabalho.

“Quero parar e jogar golfe, mas não posso”, brincou.

