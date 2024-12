Róger Guedes entra na mira do Flamengo para substituir Gabigol

A temporada de 2024 mal acabou e a nova diretoria do Flamengo ainda nem assumiu, mas o primeiro nome para reforçar a equipe na próxima temporada já existe: Róger Guedes. O atacante está atualmente no Al Rayyan, do Qatar.

Assim, a nova diretoria do Rubro-Negro será empossada somente no dia 18 de dezembro, mas já definiu o jogador como o principal nome para substituir Gabigol. A diretoria entende que Róger Guedes tem as mesmas características do ídolo do clube carioca, que vai deixar a equipe no dia 31 de dezembro deste ano.

Dessa forma, o Flamengo já se movimenta para contratar um jogador para a posição e já há conversas em andamento para tentar uma contratação em definitivo. O clube já tem conhecimento do interesse do Rubro-Negro, que aguarda valores para seguir as negociações.

Róger Guedes está no Oriente Médio desde agosto do ano passado. Nesta temporada, soma 34 gols e seis assistências em 46 partidas.

O atacante, revelado pelo Criciúma, também tem passagem pelo Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians no Brasil, além de Shandong Luneng, da China.

