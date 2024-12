O Fluminense já começou a definir a ‘barca’ para 2025. Assim, o goleiro Felipe Alves, e os pontas Marquinhos e Lucumí são os primeiros a deixar o clube após o fim da temporada 2024.

Felipe Alves, que tem contrato até o fim de dezembro, não renovará seu vínculo, deixando o clube após apenas três partidas pelo Fluminense. Já Marquinhos, que até começou o ano com o pé direito, está emprestado pelo Arsenal (ING), que não deseja renovar o empréstimo para o mesmo clube, de acordo com publicação do “ge” desta terça-feira (10). Ele, que anotou dois gols e duas assistências em 28 jogos no ano, já estava liberado antes mesmo do duelo da 37ª rodada do Brasileirão, contra o Cuiabá, no último dia 5.

LEIA MAIS: Confira como terminou a artilharia do Fluminense no ano

Já Lucumí é outro que não se firmou, realizando somente cinco partidas na temporada. Segundo o Jogada10 apurou, o Fluminense não exercerá a opção de compra junto ao Boca Juniors de Cali (COL), seu time de origem. Ele atuou mais pelas categorias inferiores, atuando em seis partidas entre Brasileirão sub-20, Brasileirão de aspirantes (sub-23) e campeonato Carioca sub-20.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.