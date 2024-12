Salah decide a vitória do Liverpool, o líder 100% da Champions

Girona e Liverpool fizeram uma partida emocionante nesta terça-feira (10/12) pela sexta rodada da Champions. O jogo, realizado no estádio Montilivi, na Catalunha, teve muitas variações, com os times dominando em determinados momentos da partida, e os dois goleiros, Gazzaniga e Alisson, sendo os grandes destaques, com defesas de altíssima dificuldade. Mas, no fim, vitória inglesa. Com um gol de Salah, de pênalti, os Reds venceram por 1 a 0.

O Liverpool chega assim aos 18 pontos, em primeiro lugar, e praticamente encaminha sua classificação para as oitavas de forma direta (dentro do G8). Já o Girona, parado nos três pontos, vai tentar ao menos brigar para ficar na zona de repescagem, entre o 9º e o 24º lugares. No momento, está em 30º (entre 36 concorrentes), o que o eliminaria da competição, e ainda pode perder mais algumas posições.

Liverpool leva sufoco

O Liverpool começou em cima e quase marcando em cabeçada de Gómez após cobrança de escanteio e Darwein Núñez que obrigaram Gazzanigga a fazer grandes defesas. Mas o time inglês deixou algumas brechas defensivas que o Girona quase aproveitou para abrir o placar em duas oportunidades. Na primeira, aos 11 minutos, após cruzamento da esquerda de Gutiérrez, Brindo, quase na pequena área, furou na frente de Alisson. Era gol certo. A sobra ainda ficou com Francés, mas o lateral chutou e Alisson fez grande defesa. Pouco depois, aos 14, Francés deu lançamento para Gil, que ficou livre na área, mas ele escorregou. Ainda houve um chute de Asprilla que Alisson mandou para escanteio. Assim, o Liverpool, mesmo com posse de bola (62%) e boas chances, 9 a 8, foi o time da casa que teve as melhores oportunidades.

Salah e o seu gol 50 em Champions

Veio o segundo tempo e com 20 segundos Danjuma somente não marcou para os espanhois por causa de nova boa defesa de Alisson. Aos 18, num lance confuso, Van de Beek pisou na chuteira de Luis Díaz numa dividida. O VAR chamou o árbitro para avaliar a jogada. Pênalti. Salah cobrou e e bateu sem chance para Gazzaniga. Foi seu segundo gol na atual temporada da Champions, mas seu 50º na história das Champions. E o placar ficou mesmo no 1 a 0 para o Liverpool, com as equipes com poucas chances claras de gol até o apito final.

