Programa tem último episódio no SporTV antes de ser extinto

O programa “Boleiragem” teve o seu último episódio no SporTV, na última segunda-feira (09). Afinal, a atração não vai seguir na grade da emissora para 2025. O projeto tinha a apresentação dos ex-jogadores Caio Ribeiro e Roger Flores e foi criado em 2023 para substituir o “Bem Amigos”, que foi comandado por Galvão Bueno por quase 20 anos.

Inicialmente, o jornalista Flávio Ricco informou no Portal LéoDias que a emissora tem o planejamento para criar um novo programa. A intenção é que a atração vá ao ar nas noites dos domingos. Além disso, a expectativa é que a sua estreia ocorra ainda no primeiro semestre de 2025. O plano é comentar os jogos das mais diversas competições no calendário esportivo.

Além dos nomes que integram o time de esportes da Globo, a intenção é ter a participação de alguns convidados especiais. A prioridade seria reunir análise, informação e entretenimento. Desse modo, o “Troca de Passes” também passará por modificações. A atração vai ao ar de segunda a sábado, com a frequente apresentação de Felipe Diniz. O planejamento é que hajam debates sobre os assuntos do dia para finalizar a programação do SporTV.

SporTV vai seguir transmitindo o Campeonato Brasileiro

A emissora seguirá transmitindo alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Grupo Globo chegou a um acordo com os clubes que integram a Libra para exibir do próximo ano até 2029. O contrato prevê exclusividade das partidas das equipes, nas plataformas da empresa da família Marinho.

A transmissão vale apenas para jogos das equipes quando estas forem mandantes. Neste acordo, estão os clubes: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Além disso, outras agremiaçõe4s que podem aderir à Libra no futuro também vão entrar no contrato.

A única diferença é que a Globo não possui mais o monopólio das exibições das partidas da Série A em TV aberta. Isso porque, os clubes que integram a Liga Forte União acertaram a venda dos direitos de transmissão de 38 partidas para a Record.

Os valores do acordo entre Libra e Globo

Aliás, a liga receberá R$ 1,3 bi por ano pelos direitos de TV aberta e fechada. Contudo, o valor pode ser alterado caso os clubes entrem ou saiam para a Libra no período. Assim, o montante arrecadado será distribuído entre seus clubes com 40% igualitário, 30% performance e 30% audiência. Caberá ainda um repasse de 3% do valor total para os clubes da Libra que estiverem na Série B, como forma de estimular a competitividade no cenário nacional.

Assim, no momento, há dois blocos comerciais. A Libra e a Liga Forte Futebol, que recentemente contou com a adesão dos clubes do Grupo União: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco. Atualmente, o Corinthians negocia isoladamente seus direitos.

