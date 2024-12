Milan x Estrela Vermelha: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions. Nesta quarta-feira (11), Milan e Estrela Vermelha se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da maior competição de clubes do Velho Continente. A bola rola no San Siro, na Itália, e os donos da casa vão em busca da vitória para ganhar forças na luta por uma vaga direta no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Milan

Diante de seus torcedores no San Siro, o Milan aparece como favorito para o jogo desta quarta-feira. Assim, os italianos vão em busca da quarta vitória consecutiva nesta fase de liga da Champions, para seguirem vivos em busca de uma vaga direta no mata-mata.

Além disso, o Milan conseguiu se recuperar após duas derrotas nas duas primeiras rodadas e somou nove pontos em sequência, que o deixaram na 16ª posição, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata até o início desta 6ª rodada.

No entanto, o técnico Paulo Fonseca tem desfalques importantes para enfrentar o Estrela Vermelha. Christian Pulisic, Luka Jovic, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, lesionados, estão fora do jogo em Milão.

Como chega o Estrela Vermelha

Por outro lado, o Estrela Vermelha é o 31º colocado, com apenas uma vitória em cinco jogos. Assim, o clube da Sérvia tem apenas três pontos e precisa surpreender o Milan fora de casa para seguir com ambições nesta fase de liga da Champions.

A boa notícia é que o técnico Vladan Milojevic não terá desfalques de última hora, mas segue com alguns atletas entregues ao departamento médico. São os casos de Omri Glazer, Adem Avdic e Peter Olayinka, lesionados.

Milan x Estrela Vermelha

6ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 11/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: San Siro, em Milão (ITA).

Milan: Mike Maignan; Emerson Royal, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Theo Hernandez; Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders; Yunus Musah, Christian Pulisic, Rafael Leão; Álvaro Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

Estrela Vermelha: Ivan Gutesa; Stefan Lekovic, Vanja Drkusic, Milan Rodic e Guélor Kanga; Luka Ilic, Egor Prutsev e Dálcio Gomes; Aleksandar Katai, Cherif Ndiaye e Bruno Duarte. Técnico: Vladan Milojevic.

Árbitro: Jesus Gil Manzano (ESP).

