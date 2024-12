Botafogo tem nove jogadores em fim de contrato

Após a Copa Intercontinental, o Botafogo vai começar a se movimentar para a próxima temporada. Aliás, são nove jogadores com contrato se encerrando com o Alvinegro no fim de dezembro, de acordo com a “Rádio Itatiaia”.

Além do lateral-direito Rafael, que se aposentou no último domingo (8), são oito nomes em fim de contrato. Destes, cinco pertencem ao Botafogo com vínculo até o fim do ano: Gatito Fernández, Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e Óscar Romero. No entanto, de acordo com o empresário do goleiro paraguaio, ele está próximo de renovar com o clube.

Por fim, outros nomes estão emprestados ao Alvinegro e terminam este mês. São eles: Pablo (Flamengo), Adryelson e Jeffinho (Lyon). Os zagueiros, por sua vez, não devem ficar no clube carioca para a próxima temporada.

Assim, a diretoria vai precisar definir o futuro de oito jogadores com os contratos se encerrando. Além disso, outros nomes como Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada, além do técnico Artur Jorge, podem movimentar o mercado do Botafogo com propostas.

A temporada do Botafogo ainda não terminou. A equipe disputa a Copa Intercontinental e o primeiro jogo é nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, no Estádio 974, em Doha, no Qatar. Para quem avançar, o próximo confronto será pela semifinal da competição, contra o Al Ahly, do Egito. Real Madrid é o finalista e aguarda a definição de quem vai enfrentar na decisão.

