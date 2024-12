Botafogo de olho: Mbappé deixa campo com dores em jogo do Real Madrid

O Botafogo ganhou uma boa notícia para a Copa Intercontinental. Isto porque o atacante Mbappé, do Real Madrid, deixou o campo com dores ainda no primeiro tempo do duelo contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira (10). Ele precisou sair de campo aos 34 minutos, dando lugar a Rodrygo.

O astro francês foi o autor do gol que abriu o placar para o Real Madrid diante dos italianos, aos 10 minutos de jogo. Ele foi bem no tempo que esteve em campo, mas indicou dores e precisou ser substituído. O craque deixou o campo andando normalmente e foi para o banco de reservas.

Mbappé pode se juntar aos zagueiros Eder Militão e Alaba, os laterais Carvajal e Mendy e o meia Camavinga. Todos estes não estão à disposição para a sequência da temporada. O Real Madrid vai se manifestar sobre o francês após o duelo. Aliás, ele pode ficar fora da final da Copa Intercontinental.

Afinal, o Botafogo, campeão da Copa Libertadores, pode ser o rival do Real na decisão – antes, porém, precisa superar duas eliminatórias. O time brasileiro enfrentará o Pachuca nas quartas de final na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília). Caso avance até a decisão, o Glorioso pode ter menos “uma dor de cabeça” em campo.

A grande final do torneio está marcada para quarta que vem, 18, às 15h (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, palco da final da última Copa do Mundo, vencida pela Argentina.

