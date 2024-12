Souza revela que vinha treinando como zagueiro no Vasco

O volante Souza, que teve poucas oportunidades deste o retorno ao Vasco, confirmou que vinha treinando como zagueiro. Segundo o próprio, ele treinou nesta posição por pelo menos os últimos dois meses.

Em entrevista ao “BTB Sports”, nesta terça-feira (10), o jogador de 35 anos revelou que conversava com o ex-técnico Rafael Paiva sobre atuar num setor mais defensivo.

“Já estou há mais de dois meses treinando ali na zaga. Conversei com o (Rafael) Paiva na altura, disse que poderia ajudar muito mais ali como central. Por ter uma saída de bola boa, tenho velocidade ainda, sou alto, tenho impulsão. Joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro, eu me sentia muito bem. Hoje, olhando para minha situação atual, acho que eu poderia ajudar muito bem o clube nessa posição, mas eu sou volante por natureza”, revelou.

Ele acredita estar melhor fisicamente do que na sua chegada, em julho deste ano.

“Tenho treinado bem há algum tempo já. Onde o Vasco precisar, seja atrás, na zaga, eu vou poder ajudar porque hoje também fisicamente estou bem melhor do que quando cheguei. Todo mundo sabe que depois de uma cirurgia não é fácil, mas agora fisicamente estou muito melhor. Ano que vem as coisas serão melhores. Tanto para o Souza, quanto para o Vasco”, encerrou.

Passagem ainda não é boa

Souza chegou ao Vasco sem custos após rescindir com o Basaksehir, sua última equipe. Ele foi contratado junto de Alex Teixeira e Philippe Coutinho, outras crias da Colina. O volante atuou em apenas cinco partidas (nenhuma como zagueiro), mas já não vai a campo desde a 29ª rodada. Na ocasião, ele entrou aos 38′ do segundo tempo, mas foi expulso direto apenas após três minutos em campo, no empate em 1 a 1 com o Juventude. O jogador tem contrato até o fim de 2025 com o Cruz-Maltino e deve permanecer para a próxima temporada.

