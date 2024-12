Guilherme Arana sobre permanência no Atlético: ‘Muitas coisas podem acontecer’

O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi questionado sobre uma possível saída do Atlético na temporada de 2025. Fora da Copa Libertadores, ele não garantiu sequência no Galo, mas ressaltou que precisa cumprir seu contrato.

“Provavelmente, tenho contrato, mas no futebol muitas coisas podem acontecer. Sou um cara que sempre deixou claro que sou muito feliz aqui. Meus filhos são mineiros, meu filho é autista e depende de muitas coisas que uma criança com autismo precisa. Assim, pode ser que surjam novas oportunidades, mas tenho contrato e vou analisar tudo com cuidado, pois gosto muito daqui”, afirmou.

Arana também destacou que o ano de 2025 será um período de aprendizado dentro da agremiação mineira.

“Eu sempre disse que o Galo é maior que eu e que qualquer outra pessoa. O que importa é a instituição, e o maior patrimônio do clube são os nossos torcedores. Infelizmente, chegamos a três finais e conquistamos apenas uma. Isso faz parte do futebol, mas que sirva de aprendizado para 2025. Que possamos fazer uma boa pré-temporada, brigar por títulos e evitar sofrer tanto no Brasileirão como sofremos este ano”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.