PSG vence o Salzburg e segue com chances de classificação na Champions

O PSG conquistou importante vitória para seguir na luta para se classificar na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (10), os franceses foram à Áustria e bateram o Salzburg por 3 a 0, em um jogo que poderia ter placar muito mais dilatado diante da superioridade da equipe parisiense. Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Doué marcaram os gols do triunfo.

O resultado foi muito importante para equipe gaulesa seguir sonhando em avançar. Afinal, chegou à 24ª colocação, com apenas sete pontos, podendo ser ultrapassado após a rodada de quarta-feira. É o último posto para uma vaga no playoff. Já o Salzburg soma apenas três, na 32ª posição.

As duas equipes voltam a campo pela Liga dos Campeões somente em janeiro, na quarta-feira (22), às 17h (de Brasília). E serão duas pedreiras. Afinal, o PSG recebe o Manchester City no Parque dos Príncipes, enquanto o Salzburg visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

PSG precisava da vitória a todo custo

O PSG necessitava a todo custo da vitória na Áustria para seguir com chances de classificação. Desde o princípio, portou-se como interessado nos três pontos, marcando pressão, tendo a posse de bola e criando inúmeras chances. Só Gonçalo Ramos teve quatro oportunidades.

Aos nove minutos, a primeira delas. Hakimi finalizou para defesa de Schlager. No rebote, Gonçalo Ramos, de frente, cabeceou para nova intervenção do goleiro. Em seguida, Lee arrematou e a bola tirou tinta da trave. A única escapada do Salzburg aconteceu com Nenê, que finalizou mal da entrada da área.

A sequência do lance foi daqueles típicos de “inacreditável futebol clube”. Hakimi cruzou da direita e o atacante português, mais uma vez, desperdiçou, dessa vez já sem goleiro.

De tanto martelar, o PSG abriu o placar. Barcola fez cruzamento preciso para Hakimi escorar para Gonçalo Ramos que, dessa vez, aproveitou, já quase em cima da linha. Um alívio! Já no fim, Barcola poderia ter praticamente matado o jogo, mas a cavadinha saiu pela linha de fundo.

Time diminui o ritmo e amplia na Áustria

No segundo tempo, o PSG diminuiu o ritmo e, mesmo assim, não deixou de controlar a partida. O Salzburg ainda tentava sair um pouco mais, porém não tinha qualidade nem força para chegar ao ataque. Faltava o time francês ter um pouco mais de vontade para matar o jogo. E o segundo gol veio aos 27, após Doué, que acabara de entrar, cruzar para Nuno Mendes escorar com estilo. No fim, o Paris mostrou que pode jogar um futebol vistoso e coletivo. Em grande jogada, com excelente troca de passes, Hakimi deixou Doué na boa para ampliar o marcador.

