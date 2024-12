Flamengo faz proposta por JP Sampaio, dirigente do Palmeiras

O Flamengo avançou pela contratação de João Paulo Sampaio, diretor de base do Palmeiras. A nova diretoria apresentou uma proposta formal ao dirigente do Alviverde, que pediu uns dias para avaliar o rumo profissional. A informação inicial é do “ge”.

Bap já conversou com o profissional e não medirá esforços. O novo mandatário rubro-negro pretende pagar os R$ 2 milhões de multa para tirá-lo do clube paulista. O desejo do Flamengo, aliás, é de que João Paulo assuma a coordenação geral das categorias de base do clube, mas com influência também na estrutura profissional em parceria com o José Boto, encaminhado com o clube carioca.

Perto de completar 10 anos no Palmeiras, João Paulo Sampaio já acumula mais de 200 títulos na base do clube, incluindo todas as categorias, do sub-11 ao sub-20.

JP Sampaio atuaria ao lado de José Boto, que está apalavrado com Bap. O profissional trabalhou como scout por 10 anos no Benfica, de Portugal. Aliás, nesse período, esteve ao lado de Jorge Jesus por seis anos. Além disso, trabalhou em outros clubes europeus, como Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

