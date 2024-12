Vini Jr marca, Real Madrid bate a Atalanta e volta a vencer na Champions

O Real Madrid voltou a vencer na Champions League. Após duas derrotas seguidas no torneio, os atuais campeões bateram a Atalanta por 3 a 2, em Bérgamo, em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da competição. Mbappé abriu o placar, De Ketelaere empatou no último lance do primeiro tempo. Entretanto, Vini Jr brilhou no intervalo, desempatou a partida e deu uma bela assistência para Bellingham marca o terceiro. Lookman fez o segundo dos italianos.

Com o resultado, o Real sobe para a 17ª posição, com nove pontos. Já a Atalanta caiu para a nona colocação, com onze. Os clubes ficam no aguardo do término da rodada para saber em qual posição fecham o ano na Champions.

Mbappé marca, mas sai lesionado

O Real Madrid começou a partida melhor. Logo no primeiro minuto, Mbappé teve uma boa oportunidade, mas Carnesecchi fez boa defesa. Só que aos nove minutos o francês invadiu a área, bateu forte no canto e abriu o placar. Após isso, os italianos cresceram no jogo, mas não levaram muito perigo ao gol de Courtois. No meio disso, o Real teve a baixa do seu principal jogador na partida. Mbappé sentiu a perna e precisou ser substituído. No último lance da primeira etapa, Tchouaméni derrubou Kolasinac na área. Pênalti, que De Ketelaere cobrou e empatou o marcador.

Vini Jr marca em seu retorno

O segundo tempo começou mais equilibrado. A Atalanta teve a primeira oportunidade, em chute de Lookman defendido por Courtois. Depois, o Real foi fatal. Após bate-rebote na defesa do time da casa, a bola sobrou para Vini Jr, que girou e bateu no canto para marcar. Dois minutos depois, Bellingham foi lançado por Vini na direita, cortou para o meio e chutou firme para fazer o terceiro. Os donos da casa mantiveram a trocação. Primeiro, Bellanova arriscou de fora da área e o goleiro belga fez boa defesa. Na sequência, aos 20′, Lookman recebeu na esquerda e chutou rasteiro, entre as pernas de Lucas Vázquez, para descontar.

As chances seguiram para os dois lados. Primeiro foi o Real, que teve uma oportunidade com Brahim Díaz, que chutou por cima do gol após cruzamento de Vini, e Rodrygo, que parou em Carnesecchi. Depois foi Courtois que brilhou para evitar o empate da Atalanta, em dois arremates de Samardzic e um de Retegui. No último lance, o argentino naturalizado italiano teve a chance de empatar, mas, sozinho, sem goleiro, na pequena área, mandou por cima do gol.

