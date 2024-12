Bayern goleia Shakhtar e segue na briga por vaga direta no mata-mata da Champions

O Bayern de Munique está cada vez mais perto do mata-mata da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (10), o clube de Munique goleou o Shakhtar Donetsk por 5 a 1, de virada, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da principal competição do futebol europeu e ganhou ainda mais forças na briga por uma vaga direta na próxima etapa. Laimer, Muller, Olise, duas vezes, e Musiala marcaram os gols da vitória alemã. Pelo lado dos ucranianos, o brasileiro Kevin havia aberto o placar com um belo gol nos minutos iniciais do jogo no estádio Gelsenkirchen.

Dessa maneira, o Bayern de Munique subiu posições e entrou na zona de classificação direta para o mata-mata. Até o momento, a equipe está em 8º lugar, com 12 pontos, e contou com tropeços de Atalanta e Sporting para dar um salto na tabela.

Por outro lado, o Shakhtar chegou à segunda derrota consecutiva na Champions e segue com quatro pontos, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Os oito primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final da Champions. Do nono ao 24º colocado, haverá um mata-mata para definir outros oito que vão para as oitavas.

LEIA MAIS: Inter Miami vende jogador ao Brighton em transferência recorde

Shakhtar Donetsk x Bayern de Munique

O Shakhtar começou bem, abrindo o placar com um belo gol do brasileiro Kevin e mantendo um bom desempenho em campo. No entanto, acabou cometendo erros graves que permitiram a virada do Bayern. Dessa maneira, os alemães não perdoaram e balançaram a rede com Laimer e Thomas Muller, já nos minutos finais da primeira etapa. Antes disso, Kevin fez uma grande jogada e deixou Sudakov livre na área, mas o meia desperdiçou uma chance clara de gol para o time ucraniano.

O Shakhtar mudou a postura no segundo tempo e pressionou nos momentos iniciais. Assim, o time ucraniano levou perigo nas jogadas de bola parada e assustou os adversários. No entanto, a defesa do Bayern conseguiu suportar e aos poucos assumiu o controle do jogo. Os alemães chegaram a balançar a rede em uma cobrança de escanteio, mas o árbitro anulou o gol marcado por Musiala por falta no goleiro do Shakhtar na jogada.

Porém, poucos minutos depois, o Bayern ampliou a vantagem em pênalti convertido por Olise, aos 24 minutos. Já na reta final, Musiala balançou a rede e desta vez o gol acabou sendo confirmado. Ainda deu tempo para Olise anotar uma pintura nos acréscimos e assegurar o placar de 5 a 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.