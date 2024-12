Com gol no fim, Leverkusen vence e tira invencibilidade da Inter na Champions

O Bayer Leverkusen conseguiu furar um dos bloqueios mais impressionantes da Champions League. Foi nesta terça-feira (10), em vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão, pela sexta rodada da fase de Liga, na BayArena. Mukiele anotou o gol único do jogo, que marca não só a primeira derrota Nerazzurri, como também seu primeiro gol sofrido no certame. Os atuais campeões da Alemanha sobem, dessa forma, à vice-liderança da competição.

O jogo

Logo aos 3′, quase um golaço do Leverkusen. Jogada pela direita, e Frimpong cruzou para o meio, com Tella acertando o travessão de Sommer. Palacios também teve sua chance em contra-ataque pela esquerda. Grimaldo botou na área e o camisa 25 bateu de fora da área, errando o alvo por pouco, aos 26′. A resposta veio logo depois, quando Frattesi testou para fora após cruzamento de Calhanoglu. Foi a melhor chance da Inter na etapa inicial, que encerrou zerada.

No segundo tempo, o Leverkusen seguiu melhor. A mira, porém, realmente ainda não estava em dia. A Inter se segurava lá atrás, fechando seu famoso ferrolho. Assim, os donos da casa precisavam mostrar paciência para rodar a bola e achar espaços.

Sem encontrá-los, a equipe alemã ousava em chutes de longe. Num deles, o zagueiro Tah soltou uma pancada que contou com desvio e passou tirando tinta da trave. Erroneamente, o árbitro ignorou um escanteio claro para o Leverkusen, dando tiro de meta. No momento de última esperança, aos 44′ da etapa final, o Bayer conseguiu furar o bloqueio: Mukiele aproveitou passe para trás de Grimaldo e quase furou a rede após furada de Terrier para fazer 1 a 0.

Próximos passos de Leverkusen e Inter

Com o tropeço, a Inter de Milão cai para a quarta posição da fase de Liga, com 13 pontos, ficando cinco atrás do líder Liverpool. As últimas duas rodadas na fase são contra Sparta Praga (fora) e Monaco (casa). Os jogos, porém, só ocorrem em janeiro. A equipe do técnico Simone Inzaghi volta a campo para visitar a Lazio, na segunda-feira (16), na capital italiana.

Já o Leverkusen, que ultrapassa a própria Inter, chega, então, aos 13 pontos, na segunda posição – a equipe tem melhor saldo do que os italianos. E terá Atlético de Madrid (fora) e Sparta Praga (casa) nas últimas rodadas da fase de Liga. Pelo Campeonato Alemão, onde é atual campeão e se encontra no terceiro lugar, enfrenta o Augsburg, no sábado (14).

Jogos da sexta rodada da Champions League

Terça-feira (10/12)

Dínamo Zagreb (CRO) 0 x 0 Celtic (ESC)

Girona (ESP) 0 x 1 Liverpool

Atalanta (ITA) 2 x 3 Real Madrid

Bayer Leverkusen 1 x 0 Inter de Milão

Brest (FRA) 1 x 0 PSV (HOL) – em andamento

Club Brugge (BEL) 2 x 1 Sporting (POR)

RB Leipzig (ALE) 2 x 3 Aston Villa (ING)

Salzburg (AUS) 0 x 3 PSG

Shakhtar Donetsk (UCR) 1 x 5 Bayern

