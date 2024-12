Sporting perde mais uma e segue em queda livre

As coisas não andam dando certo para o Sporting desde a saída do treinador Ruben Amorim (para o Manchester United) em meados de novembro. Em menos de um mês, o time, agora treinado por João Pereira, soma uma vitória e quatro derrotas. O último fracasso ocorreu nesta terça-feira, 11/12, na Bélgica, contra o Brugge. A derrota foi pela sexta rodada da Liga dos Campeões e teve um sabor amargo. O Sporting fez bom jogo no primeiro tempo. Saiu na frente com Catamo, cedeu o empate ainda no primeiro tempo, com Tziolis, além de reclamar muito de um pênalti não marcado. No fim do segundo tempo, levou a virada, com gol de Nielsen: Brugge 2 a 1.

O Sporting, que já foi vice-líder da fase de pontos corridos da Champions, vai ladeira abaixo. Parou nos dez pontos e já está em 12º lugar. Além disso, pode cair ainda mais após os jogos desta quarta-feira. Já o Brugge, que não perde há 11 jogos, vai a dez pontos, em 14º lugar, consolidando-se na zona de rebaixamento (9º ao 24º lugares).

Sporting na frente, mas cede o empate

Muito pressionado por causa do péssimo início de trabalho (uma vitória contra um rival da terceira divisão, pela Taça de Portugal, e três derrotas no Campeonato Português e na Champions), o treinador João Pereira colocou o Sporting em busca do ataque diante do Brugge, mesmo fora de casa e contra um rival que vinha de dez jogos sem derrota. E deu certo. Aos três minutos, o artilheiro Gyokeres encontrou Araujo pela esquerda. Este entrou na área e chutou. A bola bateu na trave direita do goleiro e sobrou para Catamo, que mandou para a rede.

Contudo, aos 23, Tziolis finalizou um cruzamento da direita de Olsen. A bola bateu em Quaresma, desviando do goleiro Franco. No entanto, logo em seguida, Olsen acertou por trás Araujo, dentro da área. O juiz marcou pênalti, mas o VAR considerou que foi fora da área (nenhuma imagem indicou isso). Gyokeres cobrou e a bola raspou a trave.

Virada do Brugge

Na reta final do primeiro tempo, o Brugge quase marcou com Tziolis. No segundo tempo, o time belga se manteve mais incisivo, diante de um Sporting medroso, que raras vezes foi ao ataque. Assim, aos 38 minutos, veio a virada dos donos da casa. Após uma boa tabela com Nilsson, tocou para Nielsen, que entrou na área e chutou com força para fazer o gol da virada do Brugge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.