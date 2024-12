Cruzeiro encaminha acordo de renovação com Lucas Silva

O Cruzeiro encaminha um acordo com o volante Lucas Silva para a renovação de seu contrato. O vínculo dele encerra no fim de 2024 e, agora, o clube deve estendê-lo por mais uma temporada.

Em uma publicação no Instagram, o jogador fez uma avaliação da temporada de 2024. Ele lamentou alguns momentos que poderiam ter sido mais decisivos.

“Se encerra mais uma temporada, e o sentimento que fica é o de que poderia ter sido diferente. A euforia de voltar a disputar títulos é ótima, mas vencê-los é o que nos torna gigantes. Pressão, críticas, dificuldades, adrenalina… tudo isso faz parte quando se está envolvido em um clube grandioso como o Cruzeiro”, iniciou.

O volante destacou que o momento é de aprender com os erros para crescer ainda mais em 2025.

“Nosso período de reconstrução já se encerrou. Mais do que nunca, é o momento de reflexão e aprendizado com os erros, e também com os acertos, para construir um 2025 digno de nossa condição e grandeza! Sinto a frustração de cada torcedor, pois também sou um, dentro de campo, com aquela expectativa que bateu na trave de novamente ser campeão”, completou.

Lucas Silva já disputou 252 partidas pelo Cruzeiro, em três passagens. Em 2024, foram 50 jogos, sendo 40 deles como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.