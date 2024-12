Presente em Doha, ídolo do Botafogo se declara ao clube: ‘Paixão enorme’

O ex-goleiro Jefferson, ídolo do Botafogo, compareceu à entrevista coletiva do técnico do Artur Jorge e do lateral Alex Telles nesta terça-feira (10), em Doha, no Qatar, onde o clube se prepara para a Copa Intercontinental. Assim, aproveitou o momento e pediu para fazer um agradecimento pelo momento do Glorioso.

“Tenho uma paixão enorme por esse clube. Quero agradecer do fundo do meu coração por tudo o que vocês estão fazendo pelo Botafogo. Por onde ando, vejo alegria no semblante dos torcedores do Botafogo que já sofreram muito, passaram por muitas dificuldades. Hoje vocês conseguiram trazer essa alegria para a família botafoguense. Conseguiram resgatar a história do Botafogo. Então, hoje, estou aqui representando milhões e milhões de botafoguenses e, principalmente, todos os jogadores que passaram por esse clube. A gente se sente campeão junto com vocês. Estaremos sempre na torcida por vocês”, disse Jefferson, emocionado.

Aliás, o ídolo alvinegro está presente no país asiático para ser comentarista do torneio na Cazé TV. Após a declaração, ao fim da entrevista, o técnico do Botafogo e o camisa 13 foram cumprimentar e agradecer ao ex-arqueiro pelas palavras.

Por fim, o Botafogo encara o Pachuca nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, pela estreia na Copa Intercontinental. Quem vencer, encara o Al Ahly na semifinal. Já classificado para a final, o Real Madrid aguarda seu oponente.

