Acusações contra o City por irregularidades financeiras sobem para 130

O número de acusações contra o Manchester City por supostas irregularidades financeiras na Premier League aumentou de 115 para 130. De acordo com informações do jornal britânico ‘The Times’, a Premier League ajustou o número após corrigir inconsistências relacionadas a diferentes temporadas. Isso não significa que foram feitas novas acusações, mas sim que alguns termos foram atualizados.

As 115 acusações originais foram apresentadas em fevereiro de 2023, e as audiências do caso foram concluídas na última segunda-feira (9). A decisão final está prevista para acontecer entre março e junho de 2025.

O Manchester City está sendo acusado de diversas infrações financeiras, incluindo:

Não fornecer informações financeiras precisas entre 2009 e 2018;

Omitir detalhes corretos sobre pagamentos a jogadores e treinadores no mesmo período;

Violação das regras financeiras da UEFA entre 2013 e 2018;

Não cumprimento do “fair play” financeiro entre 2015 e 2018;

Falta de cooperação com a investigação conduzida pela Premier League desde 2018.

Dessa maneira, o caso segue como um dos mais complexos na história do futebol inglês.

