Benfica x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

No Estádio da Luz, que deverá estar lotado, o Benfica recebe o Bologna, nesta quarta-feira (11/12). O jogo pela 6ª rodada da Champions tem o time da casa como favorito, já que faz uma campanha superior na competição europeia. Mas os italianos jogam a vida e vão para o tudo ou nada. Este duelo tem início às 17h (de Brasília).

Os benfiquistas estão com 9 pontos, em 15º, dentro da zona de repescagem (9º ao 24º lugar). Mas sabem que uma vitória os aproximará do G8 (classificação direta para as oitavas). Já o Bologna vai mal. Tem apenas um ponto em 5 jogos (33º lugar). Assim, se não conseguir um bom resultado, até mesmo o sonho de entrar na zona de repescagem será quase uma miragem.

Onde assistir

O Cana Max transmite a partir das 17h (de Brasília)

Como chega o Benfica

O treinador Bruno Lage (ex-Botafogo) ainda não sabe se poderá contar com Renato Sanches e Tiago Gouveia. Eles não treinaram nesta terça-feira, no último trabalho antes do duelo com os italianos. Com isso, o técnico acionou um jogador do time B (Prioste) para eventualmente compor o banco, caso seja necessário. A grande novidade no time titular deve ser a presença de Arthur Cabral. O brasileiro treinou separado, mas vem sendo elogiado. Assim, tyudo indica um esquema 4-3-3, mas com o astro Di María no meio de campo e livre para ir à frente.

Como chega o Bologna

O Bologna dificilmente contará com um de seus principais jogadores, Orsolini. Afinal, ele se machucou na partida diante do Monza e ainda não se recuperou da lesão na coxa. Como este jogo é de vital importância para o time italiano, é provável que, mesmo longe de estar 100% devido às dores na coxa, ele fique no banco como opção. Outro desfalque é Aebischer. Já o atacante Castro, que era dúvida, foi liberado e será a referência ofensiva no esquema 4-2-3-1 do treinador Vincenzo Italiano.

BENFICA X BOLOGNA

6ª Rodada da Champions

Data e horário: 11/12/2024, 17h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

BENFICA: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi e Carreras; Aursnes, Kokcu e Di Maria; Pavlidis, Arthur Cabral e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi e Miranda; Freuler e Pobega; Ndoye, Ferguson e Dominguez; Santiago Castro. Técnico: Vicenzo Italiano

Árbitro: Radu Marian Petrescu (ROM)

Auxiliares: Radu Adrian Ștefan Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu (ROM)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

