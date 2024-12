Botafogo divulga lista de relacionados para a estreia no Intercontinental

Na noite desta terça-feira (10), o Botafogo divulgou os relacionados para o confronto contra o Pachuca, do México, pela estreia da Copa Intercionental da Fifa. O clube carioca relacionou todos os jogadores inscritos no torneio para a importante partida.

Mesmo com a confirmação da ausência de Bastos no confronto, o zagueiro também está entre os nomes divulgados. O jogador está se recuperando de uma lesão muscular e, portanto, a dupla de zaga deve ser formada por Adryelson e Alexander Barboza.

Confira os relacionados do Botafogo:

O Glorioso encara o Pachuca nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Qatar. Quem vencer, encara o Al Ahly na semifinal do torneio. Por fim, já classificado para a final, o Real Madrid aguarda seu oponente.

