Arsenal x Monaco: Onde assistir, escalações e arbitragem

Tem jogo quente nesta quarta-feira, 11/12, pela Champions: Arsenal x Monaco. O duelo pela 6ª rodada da Liga dos Campeões será na casa dos londrinos, o Emirates Stadium, às 17h (de Brasília). O Arsenal tem dez pontos, em, 10º lugar. Mas em caso de vitória volta ao G8 (classificação direta às oitavas). O Monaco está na mesma situação. Tem os mesmos 10 pontos dos ingleses, mas em 11º lugar por causa do saldo de gols (6 a 5). Um triunfo o coloca entre os oito primeiros.

Onde assistir

Os canais Space e MAX transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Arsenal

O zagueiro Gabriel Magalhães, machucado, é o principal desfalque de Mikel Arteta, que, sem ele, terá de formar a dupla de zaga com Saliba e Kiwior. Uma novidade está na lateral-esquerda, com Tierney ganhando a vaga. No ataque, Gabriel Jesus segue no banco, pois o trio ofensivo mais uma vez será Saka, Havertz e Martinelli.

Como chega o Monaco

A preocupação do técnico Adi Hunter está na defesa. Afinal, Singo e Mawiusa estão suspensos. Assim, a solução será entrar com Salisu e Kehrer formando a dupla de zaga. Outro desfalque, mas por lesão, é Balogun. Assim, Embolo deve ser o único atacante mais definido do time.

ARSENAL X MONACO

6ª Rodada da Champions

Data e Horário: 11/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

ARSENAL: Raya; Robinson, Saliba, Kiwior, Tierney; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

MONACO: Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Henrique; Matazo, Camara; Akliouche, Ben Seghir, Golovin; Embolo. Técnico: Adi Hutter

Árbitro: Davide Massa ITA

Auxiliares: Filippo Meli e Stefano Alassio ITA

VAR: Daniele Chiffi ITA

