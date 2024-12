Juventus x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventus e Manchester City fazem um clássico de titãs nesta quarta-feira (11/12), pela 6ª rodada da fase de pontos corridos da Champions. O jogaço na Arena da Juventus, em Turim, começa as 17h (de Brasília) e promete demais. Afinal, As equipes estão em busca da recuperação. Ambas têm 8 pontos e entraram na rodada apenas na zona de repescagem as oitavas e querem melhorar a situação. O City está em 20º e a Juventus em 22º. Quem vecner, se aproxima do G8.

Onde assistir

O canal MAX transmite a parti das 17h (de Brasília).

Como chega a Juventus

Com Vlahovic recuperado, o treinador Thiago Motta terá seu principal goleador em ação. Ele formará a dupla de ataque com Weah. Como está com problemas na defesa, por causa de uma série de lesões, é provável que ele improvise o brasileiro Danilo pela esquerda, num esquema de quatro defensores, todos zagueiros. Isso deve dar maior liberdade aos apoiadores.

Como chega o Manchester City

O City está com muitos desfalques. Somente na defesa, são Aké, Akanji e Stones. Com isso, Gvardiol, que é zagueiro de origem, mas joga como lateral-esquerdo nos Citizens, volta a jogar na zaga ao lado de Rúben Dias. A grande dúvida está na frente: Matheus Nunes e Grealish disputam uma vaga. A certeza é que Haaland será o homem de frente neste 4-1-4-1 que Guardiola preparou.

JUVENTUS X MANCHESTER CITY

6ª Rodada da Champions

Data e Horário: 11/12/2024, 17h (de Brasília)

Local: Juventus Arena, Turim (ITA)

JUVENTUS: Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Francisco Conceicão, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

MANCHESTER CITY: Ortega; Walker, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Gundogan; Savinho, De Bruyne, Bernardo Silva, e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Auxiliares: Nicolas Danos e Christophe Finjean (FRA)

VAR: Willy Delajod (FRA)

