Possível adversário no Intercontinental, Rodrygo deseja sorte ao Botafogo

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental da Fifa nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Qatar. Assim, caso avance nas duas fases do torneio, o Glorioso enfrentará o Real Madrid na grande final.

Com a conquista da Champions League, o time merengue entra já para a decisão da competição e fica apenas no aguardo do adversário. Jogador do clube espanhol, o brasileiro Rodrygo foi perguntado sobre a possibilidade de enfrentar o Alvinegro na partida que vale a taça, mas confessou que ainda não dá para pensar no torneio.

“Ainda não deu para pensar (no Botafogo), ultimamente não está dando para pensar muito na frente. Agora é pensar no Rayo (Vallecano) e depois, quem sabe, desejar sorte ao Botafogo também, se enfrentarmos que seja um grande jogo”, disse à TNT Sports.

O Real Madrid voltou a vencer na Liga dos Campeões nesta terça-feira (10) após duas derrotas consecutivas. O triunfo sobre o Atalanta, por 3 a 2, levou a equipe para a 18ª posição. O duelo citado pelo jogador, contra o Rayo Vallecano é pelo Campeonto Espanhol e acontece no próximo sábado (14). Posteriormente, no dia 18 de dezembro, encara a final do Intercontinental.

