São Paulo termina Brasileirão abaixo dos 60 pontos pelo quarto ano seguido

O São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro no último domingo (8/12), ao terminar na sexta colocação, com 59 pontos. O Tricolor conseguiu atingir seus objetivos na competição, mas novamente termina o torneio de pontos corridos abaixo dos 60 pontos somados.

Este foi o quarto ano seguido que o São Paulo termina abaixo dos 60 pontos. É a primeira vez que o Tricolor Paulista fica com uma pontuação abaixo das expectativas por tantas temporadas seguidas.

No ano passado, por exemplo a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi pior que a atual. O time, então comandado por Dorival Júnior, somou 53 pontos em 38 rodadas, tendo de se conformar com o 11º lugar na tabela. Contudo, a equipe focou exclusivamente nas Copas e terminou com o titulo da Copa do Brasil.

Já em 2022, novamente focado nas Copas, o Tricolor terminou na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Essa temporada ficou marcada pelo vice-campeonato da Sul-Americana.

Por fim, em 2021, o Tricolor teve o pior desempenho das quatro campanhas abaixo dos 60 pontos. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano em 13º lugar, com somente 48 tentos e a apenas cinco da zona de rebaixamento.

Zubeldía vê ano positivo do São Paulo

Apesar da marca abaixo, o técnico Luis Zubeldía viu um ano positivo para o clube.

“Creio que o ano foi positivo. Começa o ano com o título da Supercopa, no Paulista não tiveram o resultado esperado, depois um início de Brasileirão difícil. Cumprimos um objetivo muito importante no Brasileirão, que foi a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Deveria ser o que sempre acontece com os times grandes, mas sabemos bem que não é assim, ainda menos hoje em dia, em que há muitos times fortes”, comentou o treinador

