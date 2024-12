Edoardo Bove, da Fiorentina, pode ter que deixar a Itália após cirurgia

Depois de sofrer um mal súbito no duelo com a Inter de Milão, Edoardo Bove, da Fiorentina, passou por uma cirurgia bem-sucedida. De acordo com veículos como TV Sky Sports e o jornal La Gazzetta dello Sport, o jogador teve que passar pela implantação de um desfibrilador subcutâneo.

“A intervenção de Edoardo Bove foi um sucesso. Edoardo entrou em contato com o clube há pouco e informou que está bem e que ainda deve obedecer a um protocolo pós-operatório antes de deixar o hospital nos próximos dias”, disse a Fiorentina em comunicado oficial.

No entanto, como o atleta teve implantado um “dispositivo provisório”, com a possibilidade de passar para uma versão definitiva, pode ter que deixar a Itália. Afinal, não teria mais permissão para atuar no país, pois as leis não permitem a prática profissional com o dispositivo.

Esse seria um caso semelhante ao de Christian Eriksen, que sofreu um mal súbito atuando pela Dinamarca, na Eurocopa de 2021. O meio-campista defendia as cores da Inter de Milão na ocasião e deixou o futebol italiano por causa da implantação do desfibrilador. Ele passou por Brentford e Manchester United, ambos da Inglaterra, em seguida.