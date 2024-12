São Paulo vai em busca de um ’10’ e tenta fugir de novo James Rodríguez

O São Paulo vem se movimentando no mercado de transferência e já tem suas prioridades para reforçar o elenco em 2025. Uma delas é no meio de campo. O técnico Luis Zubeldía já avisou que deseja um meia-armador para o ano que vem. O Tricolor também vê a necessidade de um novo ”10” e se apega em um exemplo recente ruim para analisar o mercado.

Afinal, o São Paulo já teve um meio-campista armador nesta temporada: James Rodríguez. Contudo, o colombiano não conseguiu entregar um bom desempenho e acabou deixando o Tricolor no meio do ano, rumo ao Rayo Vallecano, da Espanha.

Na visão de Zubeldía e do próprio São Paulo, James Rodríguez atuava apenas centralizado, sem conseguir jogar em outras posições. O treinador argentino deseja que esse próximo meia-armador tenha características mais variadas e seja mais polivalente.

Oscar é um exemplo de jogador que faz exatamente o que quer Zubeldía. Apesar de jogar boa parte da carreira centralizado, o atleta também atuou pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. Contudo, o jogador não deve voltar ao Morumbis neste momento, já que prioriza seguir fora do Brasil.

Neste momento, o meio de campo do Tricolor é formado por Lucas (pela direita), Luciano (centralizado) e Ferreira (pela esquerda). Os dois primeiros costumam revezar no setor de armação, com o camisa 10 atuando centralizado na maior parte do tempo. Entretanto, Zubeldía e a diretoria entendem que precisam de um jogador da função para 2025.

A diretoria vasculha o mercado atrás de um nome que dê a Zubeldía as características que ele quer. Há um consenso interno de que, junto com as laterais, o setor de criação é o mais carente do elenco.

