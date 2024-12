O Fluminense começou a reformulação de seu elenco para a temporada de 2025. Nesse sentido, Marquinhos, que está fora dos planos, se despediu, de forma oficial, do clube carioca, por meio de sua rede social. O jogador fez questão de dizer que foi um orgulho defender as cores do Tricolor.

“Um ano de evolução e grandes aprendizados pessoais e profissionais. Foi um orgulho para mim vestir essa camisa do Fluminense. Cabeça nos novos desafios que virão por aí!”, publicou.

Vale destacar que por opção da comissão técnica, o jogador não esteve com o elenco nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, ele perdeu espaço com Mano e retornará ao Arsenal, da Inglaterra, clube que detém seus direitos federativos.

No primeiro semestre, Marquinhos foi uma figura frequente entre os titulares e teve diversas oportunidades sob o comando de Fernando Diniz. Naquela época, ele chegou a atuar também como lateral-direito e esteve em 19 partidas, sendo 16 delas como titular.

Apesar de ter sido o jogador, que chegou no primeiro semestre, que teve as melhores atuações e uma regularidade maior, caiu de rendimento. Ele chegou a ficar dois meses sem entrar em campo entre julho e setembro e finaliza sua passagem com 29 jogos, dois gols e duas assistências.

