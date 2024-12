Presidente do Vélez confia em permanência de Quinteros e preocupa Santos

O Santos segue atrás de um novo treinador para 2025 e já tem um novo alvo. Afinal, o técnico Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield se tornou o plano A do Peixe para assumir o comando técnico. Contudo, apesar das conversas já existirem e estarem avançada, o presidente do time argentino acredita na permanência do comandante.

Em entrevista à rádio Dsports, Fabián Berlanga, presidente do Vélez, disse que está muito próximo de acertar uma renovação de contrato com Quinteros. Além disso, reforçou o desejo de permanecer com o treinador.

“O aspecto contratual está praticamente definido e agora estamos falando do projeto esportivo, que é o que mais interessa ao Gustavo. Estamos muito perto de ele ficar, precisamos sentar e olhar o projeto. Se acertarmos a venda que podemos fazer e as incorporações que podemos realizar, acho que não terá problema”, disse Berlanga, que prosseguiu.

“Estamos trabalhando com mais alguns gestores na engenharia que podemos fazer para obter mais renda e fazer alguns acréscimos específicos. Hoje conversamos com o Gustavo e seu representante, ele quer muito ficar e nós queremos muito que ele fique”, concluiu.

Santos já negocia com Gustavo Quinteros

O primeiro contato entre Gustavo Quinteros e Peixe foi feito há algumas semanas. O Santos apresentou o projeto esportivo, prometeu um time competitivo e deu garantias de estabilidade. A expectativa é que a situação se conclua até a próxima semana.

No momento, Quinteros está concentrado nos últimos jogos do Vélez na temporada. Afinal, o clube pode conquistar dois títulos nesta semana. Nesta quarta-feira(11), El Fortín decide a Copa da Argentina, em jogo único, contra o Central Córdoba. Já no domingo (15), o clube de Buenos Aires precisa apenas de uma vitória para conquistar o Campeonato Argentino, que lidera com 48 pontos.

O treinador tem 59 anos e está no Vélez desde o começo do ano. Antes disso, passou por clubes como Colo-Colo, Tijuana, Universidad Católica, Al Nassr, Emelec e Bolívar. Além disso, comandou as seleções equatoriana e boliviana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.