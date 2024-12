Ceará negocia a contratação do goleiro Keiller, ex-Vasco

De volta à primeira divisão do futebol brasileiro, o Ceará segue no mercado para reforçar seu elenco. Assim, mesmo com Richard e Bruno Ferreira, o clube pretende trazer mais um goleiro e negocia a contratação, por empréstimo, de Keiller, que em 2024 defendeu as cores do Vasco.

Dessa forma, o arqueiro, que pertence ao Internacional, esteve na equipe de São Januário, porém não teve espaço com a regularidade de Léo Jardim e não chegou a entrar em campo pelo Brasileirão.

Ele, portanto, só atuou nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, quando o elenco principal estava em pré-temporada no Uruguai.

Criado nas categorias de base do Colorado, Keiller chegou a ser titular entre o fim de 2022 e o início de 2023. No entanto, perdeu espaço e teve essa passagem pelo clube carioca. Atualmente, tem contrato com o Alvirrubro até dezembro de 2026 e deve ser emprestado novamente.

Para a temporada de 2025, o Vozão pretende ser ativo no mercado. O foco é trazer cerca de 15 atletas para reformular todo o elenco e chegar forte na Série A.