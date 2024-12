Grêmio tem tratativas com Felipão para ser coordenador técnico

O Grêmio dá sequência a reformulação em seu departamento de futebol e já tem um favorito para assumir como coordenador técnico. Trata-se do emblemático Felipão. De acordo com informação do portal ‘ge’, após o convite do Imortal, Luiz Felipe Scolariacenou positivamente para a possibilidade e as negociações estão em curso. Se houver um desfecho positivo, a escolha do substituto deRenato Gaúcho vai passar diretamente pelo ex-comandante.

Felipão está longe do futebol desde março deste ano, quando deixou o comando do Atlético. Anteriormente, em seu trabalho no Athletico, o experiente profissional já havia comunicado que não seria mais treinador. Deste modo, passaria a exercer exatamente a função de coordenador técnico, a partir do fim de 2022. Ele definiu o cargo com “técnico dos técnicos”.

No Tricolor Gaúcho, a responsabilidade deve ser semelhante. A tendência é a de que ele tenha uma função com alto nível hierárquico na direção, sendo um intermediário entre os jogadores, diretoria e comissão técnica. Com relação a este último elemento também teria a incumbência de respaldar quem estiver no comando do elenco.

Felipão já foca o Grêmio

Deste modo, Felipão vai participar da busca por um novo técnico do Grêmio. A propósito, já até realizou sondagens junto a Arce e Carille, segundo informação do jornalista Cesar Cidade Dias. O primeiro já teve passagem pelo Imortal, mas como jogador. Como treinador construiu a maior parte de sua carreira no Paraguai, sua terra natal. Já comandou a seleção local e atualmente trabalha no Guaraní, do mesmo país

Já Carille, está livre no mercado, após recentemente deixar o Santos. Mesmo conseguindo o acesso à elite do futebol brasileiro o clima não era positivo. A maneira como a equipe jogava não agradava os torcedores. A não utilização de algumas peças também causou o descontentamento na diretoria.

Antes de iniciar as negociações com Felipão, o Imortal enviou uma proposta para Tite. Inicialmente, o profissional que está sem clube desde a saída do Flamengo em setembro, era o favorito a assumir o comando. Entretanto, a sua prioridade é analisar propostas do exterior. Outro cargo que o Tricolor Gaúcho está em busca é um vice-presidente de futebol. Antônio Brum optou por deixar o clube, na última segunda-feira (09/12), assim como Renato Gaúcho. O dirigente estava na função há um ano e meio.

Passagens de Felipão como treinador do Imortal

Felipão foi técnico do Tricolor Gaúcho em quatro ocasiões: 1987, 1991, 1993 e 2014. Ele conquistou a Copa do Brasil em 1994, a Libertadores no ano seguinte. Além da Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro em 1996. Bem como quatro títulos do Campeonato Gaúcho em 1987, 1993, 1995 e 1996.

