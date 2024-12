Noiva de Luiz Henrique, do Botafogo, compartilha fotos de ensaio sensual

Criadora de conteúdos em assuntos relacionados à moda e beleza nas redes sociais, Tammy Parisoto surpreendeu seus seguidores com um ensaio fotográfico encantador – e, porque não, ousado. A modelo, noiva de Luiz Henrique, do Botafogo, posou para fotógrafa Larissa Luz, que compartilhou alguns registos em seu feed no Instagram.

O ensaio ocorreu no início de julho, mas Tammy repostou o resultado recentemente e ganhou centenas de elogios das fãs. A modelo aceitou casar-se com Luiz Henrique no início de novembro, cerca de duas semanas depois de assumirem o namoro publicamente.

Parisoto se tornou figurinha carimbada nos jogos recentes do Botafogo e, inclusive, compartilhou uma série de fotos das conquistas recentes em seu feed. Ela, porém, não acompanhou o noivo na viagem ao Qatar para disputa do Intercontinental e ficará na torcida à distância.

Ensaio

Uma publicação compartilhada por Larissa Luz (@larissaluzph)

Jogos do Botafogo

Tammy esteve presente no Nilton Santos para acompanhar o fim do jejum do Botafogo, de 29 anos, no Campeonato Brasileiro. “Torci, vibrei e segurei a ansiedade até o último minuto. Que jornada inesquecível”, escreveu Parisoto em seu perfil. O Glorioso conquistou o título nacional após vencer o São Paulo por 2 a 1, pela 38ª rodada da competição.

Na segunda-feira (2), Parisoto publicou uma foto no gramado do Nilton Santos com os troféus conquistados na temporada – da Libertadores e do Brasileirão – e prêmios individuais de Luiz Henrique. “Gratidão, 2024”, escreveu. Na sequência, compartilhou um vlog com todos seus passos no dia do título.

Uma publicação compartilhada por Tammy Parisoto (@tammyparisoto)

A modelo também decidiu recompensar todo esforço e conquista do noivo com um presente especial: um rolex luxoso. O relógio escolhido por Tammy varia de R$ 60 mil a R$ 135 mil.

Namoro com Luiz Henrique

O casal está junto há cerca de seis meses, mas só assumiram namoro tempos depois do início da relação. O início do relacionamento, por sinal, ficou marcado por polêmicas envolvendo a ex-mulher de Luiz Henrique. Isso porque a mãe da filha do atacante revelou em outubro, através de um post nas redes sociais, que o atleta estava acompanhado da amante na concentração da Seleção, em Curitiba.

“Bigamia no Brasil é crime”, alegou Carolina Andrade à época. E prosseguiu: “Tudo observado e anotado. Tem amante se passando por esposa no jogo da Seleção”.

Depois da polêmica, Carolina e Tammy passaram a trocar farpas recorrentes nas redes sociais. Luiz Henrique, recentemente, fez um post dedicado à amada com a música “Prefiro Você” e causou burburinho por possível indireta à ex.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.