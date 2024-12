Astana x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

O Chelsea pode confirmar nesta quinta-feira (12/12) a sua classificação às oitavas de final da Liga Conferência. Em jogo pela quinta e penúltima rodada da competição nesta fase de pontos corridos, o time londrino, que lidera com campanha 100% (12 pontos em 4 jogos e saldo de 15 gols), visita o Astana, do Cazaquistão, no Estádio Pavlodar, às 12h30 (de Brasília). O Astana, com quatro pontos, está na 23ª colocação, quase fora da zona de repescagem às oitavas (9º a 24º lugares). Por isso, precisa vencer para seguir sonhando com um lugar na reta final da competição.

Onde assistir

Cazé TV e Disney+ transmitem a partir das 12h30 (de Brasília).

Regulamento

Assim como a Champions League e a Liga Europa, as duas principais competições continentais europeias, a Conference League (a terceira) também conta com 36 times e a sua primeira fase é nos pontos corridos (fase de ligas). Mas, diferentemente das duas primeiras, em que cada time faz oito jogos, na Conference League são apenas seis. Assim, o tiro curtíssimo deve gerar uma série de times com a mesma pontuação em várias posições. Com isso,muitas as vagas serão definidas pelo saldo de gols. Ao fim desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas. Os times do 9º ao 24º lugares jogarão uma repescagem (oito jogos, oito vagas às oitavas). Mas os times entre o 25º e o 36º lugares estão eliminados.

Como chega o Astana

Para este duelo, que é uma verdadeira final para o Astana, o técnico Grigori Babayan contará com a sua força máxima. O time é pouco conhecido fora de seu país. Mas o principal jogador nesta temporada é o artilheiro Geoffrey Charles, nigeriano que chegou neste ano e tem média de 0,7 gol por jogo. Contudo, há outro destaque: o curinga Ousmane Camara, de 25 anos, jogador da seleção de Guiné.

Como chega o Chelsea

Maior favorito ao título, o Chelsea apresenta uma campanha perfeita, mesmo jogando com um time de reservas. Para esta quinta-feira, o treinador Enzo Maresca não deve mudar nada de sua estratégia. Afinal, ele nem relacionou suas estrelas, como Palmer, e aposta em jogadores que precisam mostrar serviço para buscar um lugar no time principal, como é o caso de João Félix, o jogador mais relevante dos 11 que estarão em campo. Mas há um desfalque: Cesare Casadei, que cumpre suspensão.

ASTANA X CHELSEA

5ª Rodada da Liga Conferência

Data e Horário: 12/12/2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Pavlodar Stadium, Astana (CAZ)

ASTANA: Condric; Bartolec, Kazukolovas, Kalaica e Vorogovskiy; Ebong e Amanovic; Tomasov, Gripshi e Camara; Geoffrey. Técnico: Grigori Babayan

CHELSEA: Jorgensen; Acheampong, Disasi, Tosin e Veiga; Rak-Sakyi e Dewsbury-Hall; George, Nkunku, e João Felix; Guiu. Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Sven Jablonski (ALE)

Auxiliares: Lasse Koslowski e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Pascal Müller (ALE)