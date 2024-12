Goleiro brasileiro destaca goleada do Leiria em Portugal

O Leiria conquistou um importante resultado em seu último compromisso pela Segunda Liga de Portugal. A equipe visitou o Benfica B, atual terceiro colocado da competição, e goleou por 5 a 0. Um dos destaques da partida, o brasileiro Crystopher deu assistência para o quinto gol.

Dessa forma, o jogador destacou o desempenho do grupo e também celebrou o seu terceiro passe para gol nas últimas oito partidas.

“Foi uma grande atuação. Conseguimos impor nosso ritmo e o que treinamos a semana toda. Fico muito feliz por ter ajudado a equipe com mais uma assistência. Mas o mérito é do grupo todo, que batalhou minuto a minuto para sairmos com os três pontos, que era o mais importante”, declarou.

Além disso, o brasileiro também falou da preparação do grupo para o jogo e ressaltou a importância do resultado para a sequência do campeonato. Com a vitória, o time saltou para a primeira metade da tabela e, agora, se encontra na nona colocação, com 18 pontos.

“A gente trabalha e pensa jogo a jogo, então fizemos o que foi pedido e treinado pela nossa equipe técnica. Assim, consequentemente, conseguimos sair vitoriosos dessa partida. Esse resultado é importante para a confiança do nosso grupo para, assim, podermos buscar a vitória sempre que entrarmos em campo”, concluiu.

