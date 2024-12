Neymar processa Luana Piovani por difamação e injúria, diz portal

O atacante Neymar, do Al Hilal, abriu um processo na Justiça contra Luana Piovani por difamação e injúria. A queixa-crime ocorreu após a atriz publicar uma série de declarações contra o jogador, entre maio e junho deste ano. A informação e os trechos do processo foram publicados pelo portal ‘Leo Dias’.

Na época, Luana Piovani acusou o jogador de apoiar uma PEC que incentiva a ‘privatização’ das praias. Posteriormente, ela também chamou Neymar de ‘traidor de mulher grávida’. A frase é uma referência a filha que teve com Amanda Kimberlly – o atacante alega que estava separado de Bruna Biancardi.

“Por meio de publicações de ‘Stories’ em seu perfil na rede social Instagram (@luapio), LUANA PIOVANI difamou e injuriou continuadamente o Querelante NEYMAR DA SILVA SANTOS JÚNIOR e ofendeu a sua reputação, a sua dignidade e o seu decoro com as seguintes declarações proferidas pela rede mundial de computadores, o que facilitou a divulgação das ofensas contra a honra”, disse a defesa de Neymar na ação.

Em paralelo ao pedido pela condenação da atriz, Neymar também pede uma indenização no valor de R$ 50 mil.

“Que a Querelada LUANA ELÍDIA AFONSO PIOVANI processada nos termos da lei e, ao final, condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, por dez vezes, com os acréscimos da continuidade delitiva previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como com as causas de aumento dispostas no artigo 141, inciso III e §2º, do Código Penal, fixando-se, inclusive, valor mínimo para indenização e reparação de danos causados ao Querelante no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, solicitou o jogador à Justiça.

Treta entre Neymar e Luana Piovani

Posteriormente à troca de farpas sobre a PEC, Luana Piovani manteve Neymar como alvo de suas críticas. Segundo ela, a discussão entre os dois fez com que a ‘máscara’ do jogador ‘caísse’. Apesar disso, a atriz revelou não possuir mágoas do atacante, mas fez uma comparação entre ele e Elon Musk.

“Ele (Neymar), pra mim é como o Elon Musk, é um personagem poderoso que a gente percebe que cada dia quer ser mais poderoso”, disse Piovani em entrevista há alguns meses.

