Marlon Freitas avalia que segundo tempo foi fundamental para eliminação do Botafogo

O Botafogo se despediu da Copa Continental na tarde desta quarta-feira (11). A derrota para o Pachuca, por 3 a 0, em Doha, colocou fim ao sonho da conquista do torneio e fim a maior temporada da história do Glorioso até aqui.

Depois da partida, o capitão Marlon Freitas lamentou o resultado. Na sua avaliação, o Botafogo foi melhor durante a primeira etapa, quando estava no banco, mas o gol sofrido no começo da segunda etapa foi determinante para o resultado final.

“Não adianta a gente vir aqui e falar que é o cansaço. Falhamos, tomamos um gol no começo do segundo tempo. A gente terminou o primeiro tempo melhor, na minha visão. Depois, tomamos o gol e, claro, tivemos que correr atrás, ficar mais exposto e foi o que aconteceu. Eles aproveitaram bem o contra-ataque e mataram o jogo”, analisou.

O volante também recordou o grande ano que o Fogão fez. Para o capitão, o fato do Botafogo ter disputado 75 jogos mostra o profissionalismo do elenco e ressaltou que o time termina a temporada de cabeça erguida.

“Foi um grande ano, a gente tem que sair de cabeça erguida pelo ano que a gente fez. 75 jogos no ano, então isso mostra o nosso profissionalismo, o nosso caráter. Lutamos até o final, o nosso grupo está triste, muito chateado, porque sempre quando vale a taça a gente quer vencer, para dar continuidade na competição. Mas é sair de cabeça erguida, aproveitar bem as férias com nossos familiares e só agradecer a Deus”, ressaltou.

