Fluminense busca repatriar Richarlison para o Mundial de 2025

O Fluminense quer um nome de peso para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre junho e julho de 2025. Richarlison, do Tottenham e ex-jogador do próprio Flu, é o nome em questão.

A diretoria do Fluminense, segundo publicação desta quarta-feira (11) do “ge”, já contatou o estafe do atacante de 27 anos, que perdeu espaço no time inglês. O artilheiro da Seleção na Copa de 2022 atuou em apenas sete partidas na atual temporada pelos Spurs, anotando somente um gol no período. Richarlison tem contrato até junho de 2027 com o Spurs e vale cerca de 30 milhões de euros (R$ 187,9 milhões na cotação atual) segundo o Transfermarkt.

Foi no Fluminense que o jogador chamou a atenção de europeus, deixando o Tricolor após duas temporadas e 19 gols em 67 jogos. De lá, foi para o Watford, em 2017, onde ficou apenas um ano, saindo para outro clube inglês: o Everton. Na cidade dos Beatles (Liverpool), o jogador fez seu nome, anotando, assim, 53 gols em 153 partidas.

O sucesso foi tamanho, que não só passou a ser nome recorrente na Seleção do ex-técnico Tite, como se mudou para o Tottenham, um dos seis times do “Big Six” da Inglaterra. Por lá, porém, nunca foi unanimidade, perdendo espaço em 2024/25.

