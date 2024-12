Igor Jesus lamenta desgaste e ressalta importância de Artur Jorge ao Botafogo

A eliminação do Botafogo na Copa Intercontinental trouxe um gosto amargo para o término da final de 2024 do Glorioso. A derrota para o Pachuca na tarde desta quarta-feira (11) fechou uma maratona de jogos decisivos do clube alvinegro.

O atacante Igor Jesus ressaltou que a equipe queria vencer mais um torneio, só que o cansaço atrapalhou ao longo do duelo contra os mexicanos. O time saiu do Rio de Janeiro no domingo (08), após a vitória contra o São Paulo, e chegou no Qatar na madrugada da segunda para terça (10).

“O Botafogo em todas as competições quer vencer. Só que, em alguns momentos, a mente quer isso, só que o corpo não consegue responder. Infelizmente hoje foi um jogo que aconteceu muito isso. Várias vezes queríamos fazer algo a mais, mas o corpo não respondia”, lamentou em entrevista ao canal Sportv.

Com o foco já em 2025, o atacante comentou sobre a importância de Artur Jorge, que ainda não tem permanência garantida para o ano que vem. Igor Jesus recordou como foi acolhido em sua chegada no meio do ano e da confiança que passa ao elenco.

“Na verdade o Artur, desde quando eu cheguei, se mostrou ser um pai de todos os jogadores, sempre tratou todos da mesma forma. É um cara que desde o começo nos abraçou de uma forma diferente, isso nos passa muita confiança, mostra que temos liberdade para fazer o que sabemos dentro de campo. Todo mundo viu o quanto faz diferença quando você tem um treinador que te passa confiança”, destacou.

