Juventus é efetiva e bate o Manchester City pela Liga dos Campeões

A Juventus não tomou conhecimento do Manchester City e venceu a equipe de Pep Guardiola por 2 a 0, em Turim, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (11), a equipe do ítalo-brasileiro Thiago Motta pouco sofreu e viu Vlahovic e McKennie marcarem os gols do triunfo.

O resultado coloca a Juventus em 13º lugar, com 11 pontos. O Manchester City, por sua vez, está em situação delicada, em 22º, com apenas oito.

As duas equipes voltam a campo em janeiro, para a sétima rodada da fase de liga da Champions. Na terça-feira (21), a Juventus visita o Club Brugge. No dia seguinte, o City encara o PSG no Parque dos Príncipes.

Juventus e City fizeram um primeiro pouco movimentado, sem intensidade e com escassas grandes chances na partida. Os italianos começaram melhor, mas aos poucos os ingleses foram controlando a posse de bola, tentando acionar Haaland, que pouco apareceu.

Primeira oportunidade é da Juventus

A primeira chance foi da Juve, em chute de fora da área Yildiz, que passou perto da trave de Ederson. Na reta final, o City conseguiu emplacar jogadas pelo meio, um dos pontos fortes do time de Guardiola. Grealish estava perto setor – em vez de aberto pela esquerda – e De Bruyne, que achou Haaland na cara do goleiro Di Gregorio, que fez excelente defesa.

Na segunda etapa, a Juventus logo conseguiu seu gol aos oito minutos. Em cruzamento na área, Gatti obrigou Ederson à boa defesa em lance de voleio. Em seguida, Yildiz pegou a bola na entrada da área e cruzou para Vlahovic, que testou firme. O brasileiro até tocou na bola, mas ela ultrapassou a linha.

O City tentou troca rápida de passes, chegou algumas vezes com perigo e o goleiro Di Gregorio fez uma boa defesa em chute de fora de Gündogan. Apesar da posse de bola, não foi efetivo. Ao contrário da Juventus, que logo em seguida chegou ao segundo gol. Em cruzamento perfeito de Weah, McKennie acertou lindo volteio, sem chances para Ederson.

O gol praticamente matou o time de Guardiola, que não entrou mais no jogo e pouco ameaçou a defesa da Juventus. No fim, os ingleses até pediram um pênalti por toque na mão do zagueiro, porém o árbitro mandou seguir.

