Benfica e Bologna não saem do zero na Champions

Benfica e Bologna ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (11), em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25. As equipes buscaram o gol durante os 90 minutos, mas não conseguiram superar os goleiros adversários. O duelo no Estádio da Luz, em Lisboa, ficou marcado pelo grande número de cartões amarelos, com cinco para cada time.

Dessa maneira, o Benfica encerrou uma sequência de cinco vitórias somando todas as competições e tropeçou em casa nesta fase de liga da Champions. Com o resultado, os Encarnados caíram para a 15ª posição, com 10 pontos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Além disso, foi o primeiro empate do Benfica sob o comando de Bruno Lage, ex-Botafogo. Desde a chegada do técnico, haviam sido 14 vitórias e duas derrotas.

O Benfica ainda sonha com uma vaga direta para as oitavas de final, mas terá dois adversários complicados pela frente. Isto porque o time português encara o Manchester City e o Barcelona nas duas últimas rodadas desta fase de liga da Champions.

LEIA MAIS: Fifa responde às críticas sobre direitos humanos na Arábia Saudita

Por outro lado, o Bologna somou apenas o segundo ponto na competição e está praticamente eliminado da Champions, na 33ª posição. Contudo, este foi o quarto jogo seguido sem derrota do time italiano, com dois empates e duas vitórias, somando todas as competições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.