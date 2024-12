Ajax x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (12), Ajax e Lazio se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da competição, que está sendo disputada no mesmo formato da Champions. A bola rola na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga direta nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Fifa responde às críticas sobre direitos humanos na Arábia Saudita

Como chega o Ajax

O Ajax quer aproveitar a oportunidade de jogar em casa para vencer um concorrente direto na briga por uma das vagas diretas para as oitavas de final da Liga Europa. O time holandês começou a rodada na 6ª posição, com 10 pontos, e pode empatar com a própria Lazio em caso de vitória nesta quinta-feira. Contudo, no Campeonato Holandês, a equipe é a terceira colocada e vem de derrota por 2 a 1 para o AZ Alkmaar.

O Ajax terá dois desfalques confirmados para enfrentar a Lazio. Owen Wijndal cumpre suspensão automática e está fora da partida. Além disso, Sivert Mannsverk, lesionado, é outra baixa confirmada.

No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno do experiente Jordan Henderson, ex-Liverpool, que está recuperado de uma lesão muscular.

Como chega a Lazio

Por outro lado, a Lazio abriu a rodada na liderança da competição, com 13 pontos, mas acabou sendo ultrapassada pelo Athletic Bilbao, que venceu o Fenerbahçe por 2 a 0, fora de casa, na partida de abertura desta 6ª rodada. Ou seja, o time italiano precisa bater o Ajax, na Holanda, para empatar com os espanhóis no topo da tabela.

Além disso, a Lazio está invicta nesta edição da Liga Europa, com quatro empates e um empate nas cinco primeiras rodadas. No Campeonato Italiano, o time é o quinto colocado e vem de vitória por 1 a 0 contra o Napoli, fora de casa.

Por fim, a grande notícia para o torcedor da Lazio é que o técnico Marco Baroni não terá desfalques para o jogo desta quinta-feira e poderá entrar em campo com força máxima.

Ajax x Lazio

6ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 12/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Amsterdam Arena (HOL).

Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan e Hato; Van den Boomen, Henderson e Taylor; Berghuis, Weghorst e Godts. Técnico: Francesco Farioli.

Lazio: Mandas; Lazzari, Gigot, Patric e Pellegrini; Rovella e Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro e Noslin; Castellanos. Técnico: Marco Baroni.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslováquia).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.